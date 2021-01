Das Repräsentantenhaus soll Vizepräsident Pence auffordern, unverzüglich Schritte zur Absetzung Trumps einzuleiten. Tut er dies nicht binnen 24 Stunden, starten die Demokraten ein Impeachmentverfahren.Washington - Nach der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger von Donald Trump wollen die Demokraten im Kongress heute konkrete Schritte zur Amtsenthebung des abgewählten US-Präsidenten einleiten. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, teilte in einem Schreiben an ihre Fraktionskollegen mit, am Montag solle eine Resolution eingebracht werden, mit der Vizepräsident Mike Pence...

