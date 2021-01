Burns ist ein angesehener Diplomat, der bereits unter fünf Präsidenten gedient hat.Washington - Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat William Burns, einen angesehenen Diplomaten, der in Positionen auf der ganzen Welt von der Reagan bis zur Obama-Administration gedient hat, als neuen Direktor der Central Intelligence Agency CIA nominiert. "Das amerikanische Volk wird mit ihm als unserem nächsten CIA-Direktor ruhig schlafen", so Biden in einer Erklärung. Wenn er bestätigt wird...

