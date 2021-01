Der USD/JPY steht in den nächsten Wochen vor einer möglichen Bewegung in den Bereich der 104,60, so die Meinung der FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Wir betonten am vergangenen Freitag, dass 'für den USD ein Risiko besteht, sich weiter nach oben zu bewegen, aber die Chancen für einen Bruch des wichtigen Widerstands ...

