Nach dem Rekordjahr 2020 rechnet Credit Suisse auch in den ersten Monaten des laufenden Jahres mit einem boomenden Geschäft mit Börsengängen.Zürich - Nach dem Rekordjahr 2020 rechnet Credit Suisse auch in den ersten Monaten des laufenden Jahres mit einem boomenden Geschäft mit Börsengängen. "In allen Regionen ist die Aktivität enorm", sagte Credit-Suisse-Manager David Hermer in einem am Montag veröffentlichten Interview mit Blick auf die IPO-Pipeline der Schweizer Grossbank. 2020 seien die ersten drei Monate des Jahres ruhig verlaufen.

