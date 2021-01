Quakenbrück - Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna ist in Deutschland eingetroffen. Wie die "Bild" unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen schreibt, traf ein LKW mit dem Impfstoff am heutigen Montagnachmittag im Versorgungs- und Instandsetzungszentrum der Bundeswehr in Quakenbrück ein.



Der Lastwagen wurde von einem Einsatzfahrzeug der Bundespolizei begleitet. Die Bundeswehr wird den Impfstoff nun zentral lagern und bewachen. Am Dienstag soll er dann an die Bundesländer weiterverteilt werden. Insgesamt soll es sich bei dieser ersten Lieferung um rund 60.000 Impfdosen handeln, schreibt "Bild".



Weitere Lieferungen sollen folgen.

