Es spricht nichts dagegen, langsam Wohlstand aufzubauen - etwa über ETF-Sparpläne. Wer schnell reich werden will, fällt erfahrungsgemäß eher auf die Nase. Mit den FAANG-Aktien im Depot dagegen konnten Anleger in den vergangenen Jahren massive Rendite erzielen. Aber auch hier war es wichtig, die Füße still zu halten und nicht zu schnell die Gewinne mitzunehmen. ...

Der Beitrag Programmierer Jason DeBolt (39) kaufte 2013 Tesla-Aktien. 13 Millionen Dollar ist er heute reicher erschien zuerst auf Timschäfermedia.

Den vollständigen Artikel lesen ...