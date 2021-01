Welche Lebensmittel landen auf den Tellern der Deutschen und wie gesund sind sie? Der Trend im Land ist positiv, doch der Fleischkonsum noch immer zu hoch. Zu diesem Ergebnis kommt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) in ihrem aktuellen Ernährungsbericht. Bildquelle: Shutterstock.com "Um der steigenden Tendenz von Übergewicht in Deutschland in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...