Mit dem Anlauf der "CMA CGM WHITE SHARK" startete in Hamburg am 9. Januar 2021 der neue Container-Liniendienst "NC LEVANT EXPRESS". In dem von der Reederei CMA CGM betriebenen Dienst werden insgesamt fünf Containerschiffe mit Stellplatzkapazitäten zwischen 3.800 und 4.200 TEU (20-Fuß-Standardcontainer) eingesetzt. Der Hamburger Hafen erhält mit diesem...

