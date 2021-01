Einmal mehr erweisen sich die Schwergewichte als Bremsklötze.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tritt am Dienstag im frühen Handel zunächst mehr oder weniger auf der Stelle. Einmal mehr erweisen sich die Schwergewichte als Bremsklötze. Dabei sind die Vorgaben aus Asien, wo der japanische Nikkei ein weiteres 30-Jahres-Hoch erklommen hat, leicht positiv. Auch die chinesischen Börsen präsentieren sich im Plus. Sie schütteln damit die eher verhaltenen US...

Den vollständigen Artikel lesen ...