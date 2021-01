In Frauenfeld wird der Prozess gegen den Chef der Versandapotheke fortgeführt. Walter Oberhänsli werden unlauterer Wettbewerb und Verstösse gegen das Heilmittelgesetz vorgeworfen.Frauenfeld - Am Dienstagvormittag wird am Bezirksgericht Frauenfeld der Prozess gegen den Chef der Versandapotheke Zur Rose fortgeführt. Auf dem Programm stehen zunächst die Plädoyers der Verteidigung. Dem Beschuldigten werden unlauterer Wettbewerb und Verstösse gegen das Heilmittelgesetz in der Zeit zwischen 2010 und 2015 vorgeworfen. Gemäss der Privatklägerin, dem Apothekenverband PharmaSuisse...

Den vollständigen Artikel lesen ...