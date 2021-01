Es ist bemerkenswert, dass vor allem die Aktienmärkte nicht stärker auf die politischen Ereignisse der letzten Woche in den USA reagiert haben.Frankfurt - Die erste Woche des neuen Jahres verlief an den Aktienmärkten per saldo positiv. Um gut 2% lagen grosse amerikanische Indizes zum Wochenausgang im Plus, und auch in Europa hielten die Höchststände. Darüber hinaus sprechen der leicht rückläufige Goldpreis, ein deutliches Anziehen der Ölnotierungen (+8% binnen einer Woche) und sehr niedrige Renditen bei Bundesanleihen (weniger als -0,5%

Den vollständigen Artikel lesen ...