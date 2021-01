FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.01.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 400 (380) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 130 (100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 165 (150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 500 (460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 420 (410) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS KEYWORDS STUDIOS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2890 (2510) PENCE - BERENBERG INITIATES AVAST WITH 'BUY' - TARGET 680 PENCE - BERENBERG RAISES ALFA FINANCIAL SOFTWARE PRICE TARGET TO 85 (65) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 925 (770) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DRAPER ESPRIT PRICE TARGET TO 750 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES EUROMONEY PRICE TARGET TO 1000 (820) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 2280 (1920) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ITV PRICE TARGET TO 95 (84) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES MENZIES (JOHN) PRICE TARGET TO 305 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 475 (450) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES RELX PRICE TARGET TO 1816 (1800) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 440 (400) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES TRIFAST PRICE TARGET TO 150 (110) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES WPP PRICE TARGET TO 885 (635) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES YOUGOV PRICE TARGET TO 1200 (1020) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3520 (3590) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3500 (3600) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 5700 (5600) P - 'MARKET-PERFORM' - BOFA RAISES MAN GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 168 (140) PENCE - BRYAN GARNIER RAISES CERES POWER TARGET TO 1600 (1250) PENCE - 'CONVICTION BUY' - BRYAN GARNIER RAISES ITM POWER PRICE TARGET TO 600 (450) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 155 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES TUI PRICE TARGET TO 144 (126) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RESUMES SIG WITH 'NEUTRAL' - TARGET 36 PENCE - COMMERZBANK CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1850 (1870) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1020 (1030) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 355 (345) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 180 (165) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES HSBC PRICE TARGET TO 390 (350) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES IQE PRICE TARGET TO 90 (65) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 38 (35) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 140 (130) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 560 (480) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2100 (1960) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 470 (435) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES JD SPORTS FASHION TARGET TO 1000 (940) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 350 (340) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 160 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 2675 (2480) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 343 (299) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES THG HOLDING PRICE TARGET TO 910 (780) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CLARKSON TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 2960 (2920) PENCE - JPMORGAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 415 (385) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1450 (1390) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 330 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 186 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3375 (3175) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 335 (315) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES ABCAM PRICE TARGET TO 1370 (1270) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES CRODA PRICE TARGET TO 7400 (7200) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES CAIRN ENERGY TARGET TO 250 (248) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1427 (1423) P - 'UNDERW.' - MORGAN STANLEY RAISES RENTOKIL INITIAL TARGET TO 630 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES ABCAM TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 1750 (1500) PENCE - RBC RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1050 (850) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 1910 (1880) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES STAGECOACH PRICE TARGET TO 90 (75) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8600 (8750) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 391 (305) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2160 (1950) PENCE - 'BUY'



- BERENBERG RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'HOLD'



