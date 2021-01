Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Gold Futures Märkten zum Beginn der Woche um 935 Kontrakte gestiegen ist, nachdem es zwei Tage in Folge zu einem Pullback kam. Das Volumen baute seine schwankende Performance aus, da es um 181K Kontrakte fiel. Gold trifft bei 1.820 Dollar auf eine Unterstützung Am Montag prallte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...