Berlin - Die Zahl der in Deutschland durchgeführten Corona-Tests steigt wieder. Nach Angaben des Laborverbandes ALM wurden in der zurückliegenden Kalenderwoche vom 4. bis zum 10. Januar durch die 169 an der Erhebung teilnehmenden Labore 1.062.585 PCR-Tests untersucht.



In der Vorwoche waren es 721.463. Insgesamt 13,7 Prozent aller durchgeführten Tests fielen positiv aus, in der Vorwoche waren es 16,4 Prozent. Für die laufende Woche stehen insgesamt rund 1,82 Millionen PCR-Tests zur Verfügung. Man erwarte, dass sich die Testzahlen wieder "auf hohem Niveau einpendeln", so der Laborverband.

