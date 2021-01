Nachdem der Leitindex SMI zunächst knapp im Plus gestartet war, notiert er um die Mittagszeit knapp im Minus.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag ohne eine klare Richtung. Nachdem der Leitindex SMI zunächst knapp im Plus gestartet war, notiert er mittlerweile knapp im Minus. Vor allem Kursabgaben bei den drei Schwergewichten setzen dem Gesamtmarkt zu. Wie Händler betonen, tragen auch die gemischten Vorgaben aus Übersee zu dem insgesamt uneinheitlichen Bild bei. Die Vorsicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...