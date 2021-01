Die BayWa re hat vier Windparks in Deutschland mit einer Leistung von 53 Megawatt (MW) an die Encavis verkauft. Die Parks verfügen über unterschiedliche Anlagentypen und wurden in den letzten Jahren errichtet. Der erneuerbare Energienspezialist BayWa hat vier deutsche Windparks an den regenerativen Stromerzeuger Encavis aus Hamburg veräußert. Wie BayWa mitteilte, handelt es sich bei dem Käufer konkret um den Encavis Infrastructure Fund II. Der Anlageberater des Fonds, Encavis Asset Management AG ...

