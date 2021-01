Der Dezember 2020 war in Deutschland bezogen auf die solare Einstrahlung jahreszeitlich bedingt besonders trübe. Mit nur 16 kWh pro Quadratmeter lag die durchschnittliche Sonneneinstrahlung sogar leicht unter dem langjährigen Mittel. Die Sonneneinstrahlung in Deutschland im Dezember 2020 war jahreszeitlich bedingt gering. Ein über den Monatsverlauf niedriger Sonnenstand sorgte für eine spürbar unterdurchschnittliche Versorgung mit Sonnenlicht. So erreichte der Mittelwert nur 16 Kilowattstunden pro ...

