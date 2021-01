Der EUR/JPY kämpft am Dienstag um eine Aufwärtsentwicklung - Die jüngsten Hochs im Bereich der 127,50 bieten einen ersten Widerstand - Der EUR/JPY tut sich schwer eine positive Dynamik zu entwickeln und bleibt am Dienstag unterhalb der 127,00. Die Fortsetzung der Abwärtsbewegung sollte in naher Zukunft einen potenziellen Test der 126,00 ermöglichen, ...

