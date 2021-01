Der britische Premierminister Boris Johnson kündigte am Dienstag an, dass man die Gespräche mit der Europäischen Union über das Kooperationsabkommen für Finanzdienstleistungen noch in dieser Woche beginnen werde, wie Reuters berichtete. "Wir streben eine Einigung zur Zusammenarbeit im Finanzdienstleistungsbereich bis März an", fügte Johnson hinzu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...