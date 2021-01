In der ersten Projektphase ging es um ein Auditsystem zur Ermittlung des ökologischen Mehrwerts von Photovoltaik-Freiflächenanlagen. In der zweiten Projektphase geht es nun um die Entwicklung eines deutschlandweiten Zertifizierungsstandards, um die Produktqualität erneuerbar produzierter Strommengen hinsichtlich ökologischer und sozialer Kriterien zu bewerten und bepreisen.Der weitere Ausbau von Photovoltaik und Windkraft steht und fällt mit der Akzeptanz der erneuerbaren Technologien in der Bevölkerung. Besonders wichtig ist dafür eine intelligente und umsichtige Einbindung der Anlagen in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...