Angesichts der jüngsten Kursgewinne bei Aktien sei das Rückschlagsrisiko gestiegen, heisst es von den eher vorsichtigen Akteuren.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag knapp höher geschlossen. Nach einem richtungslosen Start mäanderte der Leitindex SMI vorerst um die Nullmarke, ehe er vorübergehend etwas deutlicher in die Verlustzone abrutschte, um gegen Handelsende wieder positives Terrain zu erreichen. Seit dem 21. Dezember des vergangenen Jahres ging es ausser an einem Handelstag stetig nach oben.

