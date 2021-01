Die Transaktion richtete sich an europäische und asiatische Investoren und wurde für allgemeine geschäftliche Zwecke durchgeführt.Zürich - Die Zurich Insurance Group hat eine nachrangige Anleihe in Höhe von 1,75 Mrd Dollar erfolgreich platziert. Die Anleihe, welche erstmals im Januar 2031 kündbar ist und im April 2051 zur Rückzahlung fällig wird, wird von Zurich Finance (Ireland) DAC ausgegeben. Der jährliche Zinssatz wurde bis April 2031 auf 3,00% festgelegt. Die Transaktion richtete sich an europäische und asiatische...

Den vollständigen Artikel lesen ...