Seit Monaten spricht sich in Umfragen eine Mehrheit der Schotten für die Unabhängigkeit aus.Edinburgh - Brexit und Corona-Krise lassen Befürworter der schottischen Unabhängigkeit mehr denn je auf die Loslösung von Grossbritannien hoffen. "Die nationalistische Bewegung steht der Realisierung ihres Vorhabens so nahe wie nie", sagte Politikprofessor John Curtice von der Universität Strathclyde in Glasgow der Deutschen Presse-Agentur. Seit Monaten spricht sich in Umfragen eine Mehrheit der...

Den vollständigen Artikel lesen ...