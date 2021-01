Der Goldpreis gewinnt mit der asiatischen Sitzung an Boden, da die 10-jährige US-Rendite ihren Rückgang über Nacht ausweitet. - Es sieht so aus, als würde das Metall ein Bärenflaggen Fortsetzungsmuster bilden - Gold handelt derzeit bei 1.860 $ pro Unze, was einem Tagesgewinn von 0,37% entspricht. Auf dem 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass die Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...