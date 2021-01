Bis zu 50 Megawatt Primärregelleistung kann das Speicherkraftwerk erbringen, um kurzfristige Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Nach dem erfolgreichen Probebetrieb ist der Batteriespeicher mit 53 Megawattstunden nutzbarer Kapazität zum Jahreswechsel in den kommerziellen Dauerbetrieb gegangen.Nach Abschluss des erfolgreichen Probebetriebs hat LEAG die "Big Battery Lausitz" zum Jahreswechsel final in Betrieb genommen. Das Speicherkraftwerk verfügt über eine nutzbare Kapazität von 53 Megawattstunden. Der Energieversorger will es zur Erbringung von bis zu 50 Megawatt Primärregelleistung nutzen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...