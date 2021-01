FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.01.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1050 (1062) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 68 (60) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 550 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2560 (2500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1575 (1300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2350 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE RAISES BP PRICE TARGET TO 365 (335) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES IMI PLC TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 1450 (1160) P - DEUTSCHE BANK CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1080 (1200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 6000 (5100) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3000 (2600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1100 (940) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2050 (1700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 320 (250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 800 (600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 435 (382) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1680 (1380) PENCE - 'HOLD' - DZ BANK CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' (BUY) - FAIRER WERT 6200 (5600) PENCE - GOLDMAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 190 (195) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4170 (4180) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 1230 (930) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2150 (1900) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS VESUVIUS TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 591 (575) PENCE - JPMORGAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6100 (5700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 452 (408) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 773 (708) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 330 (250) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES THG HOLDING PRICE TARGET TO 885 (770) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS JOHNSON SERVICE GROUP TO 'SECTOR PERFORM' ('OP') - TARGET 140 (120) P - RPT/GOLDMAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 122 (126) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 270 (265) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de