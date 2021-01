Der Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Suhail Al-Mazrouei, sagte am Mittwoch, er sei nicht der Meinung, dass die freiwillige saudische Ölförderkürzung die allgemeine Einhaltung der OPEC und ihrer Verbündeten (OPEC+) verringern werde. Am Dienstag warnte er die US-Schieferöl- und andere Ölproduzenten davor, die Produktion in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...