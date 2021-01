Projektentwickler BeGreen und das Finanzunternehmen Luxcara wollen in Dänemark das mit 415 Megawatt (MW) bisher größte Solarportfolio aufbauen. Es geht um insgesamt vier PV-Parks. Die beiden Unternehmen Luxcara und BeGreen wollen das größte Photovoltaik-Portfolio in Dänemark aufbauen. Wie die Firmen mitteilten, gehe es dabei um eine Gesamtkapazität von bis zu 415 MW Spitzenleistung (MWp). Darauf zielt eine Investitionsvereinbarung, die der dänische Projektentwickler BeGreen A/S und Luxcara unterzeichneten. ...

