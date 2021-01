Der Wirkungsgrad des monokristallinen Solarmoduls liegt bei 20,6 Prozent. Es soll ab März auf den Photovoltaik-Märkten in Europa angeboten werden.Die Winaico Deutschland GmbH hat am Mittwoch die Einführung ihrer neuen Modulserie "WST-MG GEMINI" auf dem europäischen Photovoltaik-Markt angekündigt. Die Module bestehen aus 120 monokristallinen Halbzellen. Die Module erreichen eine Leistung von 375 Watt und der Wirkungsgrad liegt bei 20,6 Prozent, wie das deutsche Tochterunternehmen des taiwanesischen Modulherstellers Win Win Precision Technology Co., Ltd. weiter mitteilte. Die Abmessungen für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...