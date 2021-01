Die baden-württembergische HEP Solar hat einen weiteren Solarpark in den USA gebaut, dessen Strom an Duke Energy geht. Er ist Teil eines von HEP aufgelegten Alternativen Investmentfonds. Der baden-württembergische Spezialist für Solarparks und Solarinvestments HEP Solar baut die PV in den USA weiter aus. Wie die Firma mitteilte, nimmt sie ihren zweiten US-amerikanischen Solarpark in Betrieb. "Limelight III" in South Carolina hat eine installierte Leistung von 4,5 Megawattpeak (MWp). Stromabnehmer ...

