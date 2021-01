In erster Instanz hat das Landgericht Düsseldorf für Hanwha Q-Cells entschieden, doch Longi Solar legte Berufung gegen das Urteil ein. Auch beim Europäischen Patentamt wird noch um die Gültigkeit des Patents zwischen den Photovoltaik-Unternehmen gerungen. Neben Longi Solar vermeldet auch REC einen weiteren Teilerfolg im Rechtsstreit mit dem südkoreanischen Photovoltaik-Hersteller.Longi Solar hat am Dienstag ein Update zum laufenden Patentverletzungsverfahren mit dem Konkurrenten Hanwha Q-Cells veröffentlicht. Dieser findet derzeit in verschiedenen Ländern statt: So hatte das südkoreanische Photovoltaik-Unternehmen ...

