Der taiwanesische Solarmodulhersteller Win Win Precision Technology führt über seine deutsche Tochter Winaico eine neue Modulserie in Deutschland ein. Die Module bestehen aus monokristallinen Halbzellen. Die Winaico Deutschland GmbH führt ein neues monokristallines Halbzellenmodul ein. Es ergänzt damit den Solarmodulmarkt in Deutschland. Wie das Tochterunternehmen von Taiwans Solarmodulhersteller Win Win Precision Technology Co., Ltd. zudem mitteilte, wird die neue Modulserie ab März 2021 auf dem ...

