Neues Netzanschlussgesetz in Spanien erlassen. Noch fehlen die Internetportale der Netzbetreiber, um freie Netzkapazitäten zu identifizieren.Am 29. Dezember 2020 wurde das neue Real Dekret zur Regelung der Netzanschluss und Netzzugangspunkte (RD 1183/2020) im spanischen Gesetzblatt BOE veröffentlicht Die Neuregelung war notwendig geworden, da das bisherige Verfahren in mehreren verschiedenen Gesetzen geregelt war und in der Praxis viele Fragen (zum Beispiel hinsichtlich der genehmigte Anschlussleistung) gesetzlich nicht geregelt waren. Außerdem wurde mit Netzanschlusspunkten spekuliert, was dem ...

