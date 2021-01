Der EUR/JPY setzt seinen wöchentlichen Abwärtstrend bis in den Bereich um 126,50 fort - Das nächste interessante Niveau ist die 126,00 - Der EUR/JPY erweitert seinen Abwärtstrend am Mittwoch unter 127,00, zum vierten Mal in Folge. Die Fortsetzung der Verkaufstendenz sollte einen potenziellen Test der 126,00 und der 125,70 ermöglichen, wo sich das ...

