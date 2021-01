Bis zu 3200 Tonnen grünen Wasserstoffs können mit der Power-to-X-Anlage jährlich produziert werden. Ab Mitte 2022 soll sie ihren Betrieb aufnehmen. Das Bundesforschungsministerium wiederum unterstützt drei nun ausgewählte Leitprojekte mit 700 Millionen Euro bis 2025.Linde hat mit dem Bau einer Power-to-X-Anlage zur Erzeugung und Verflüssigung von grünem Wasserstoff am Chemie- und Raffinerie-Standort Leuna in Sachsen-Anhalt begonnen. Die geplante Elektrolyse-Anlage mit 24 Megawatt soll nach Inbetriebnahme ab Mitte 2022 die weltgrößte dieser Art sein, wie es von dem Unternehmen am Mittwoch hieß. ...

