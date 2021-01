Es ist geplant, vier Solarparks zu installieren. Der erwartete Ertrag von bis zu 414 Millionen Kilowattstunden Solarstrom soll über langfristige Stromabnahmeverträge an Verbraucher und Unternehmen geliefert werden.Luxcara und Be Green haben eine Investitionsvereinbarung über die Realisierung eines Photovoltaik-Portfolios mit 415 Megawatt Gesamtleistung in Dänemark geschlossen. Der Vertrag sehe den Bau von vier Solarparks in den Kommunen Faxe, Vordingborg und Herning auf einer Gesamtfläche von 429 Hektar vor. Luxcara werde die Photovoltaik-Anlagen für institutionelle Investoren verwalten, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...