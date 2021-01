Der Leitindex Dow Jones Industrial pendelt im frühen Geschäft zwischen minimalen Gewinnen und Verlusten.New York - Nach den neuen Rekorden in der vergangenen Woche haben sich die US-Börsen am Mittwoch weiter stabil gezeigt. Vor der am Freitag mit den ersten US-Banken startenden Berichtssaison hielten sich die Anleger weiterhin zurück. Die Inflationsdaten gaben ebenfalls keine spürbaren Impulse. Der Leitindex Dow Jones Industrial pendelte im frühen Geschäft zwischen minimalen Gewinnen und Verlusten...

