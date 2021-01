Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx50 legt letztlich um 0,12 Prozent auf 3616,51 Punkte zu.Paris - Europas wichtigste Börsen haben am Mittwoch nach einer moderaten Berg- und Talfahrt überwiegend im Plus geschlossen. Trotz der nach wie vor besorgniserregenden Ausbreitung des Coronavirus und der damit verbundenen Gefahr längerer Lockdowns legte der Eurozone-Leitindex EuroStoxx50 letztlich um 0,12 Prozent auf 3616,51 Punkte zu. In Paris gewann der Cac 40 0,21 Prozent auf 5662,67 Punkte.

