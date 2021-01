Birnen: Die Vermarktung gestaltete sich ziemlich ruhig. Die Verfügbarkeit harmonierte hinreichend mit dem Bedarf. Die Notierungen veränderten sich deswegen nicht wesentlich. Lediglich in Köln stiegen sie für niederländische, belgische und einheimische Conference an. Bildquelle: Shutterstock.com In München verbilligten sich zum Wochenbeginn die italienischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...