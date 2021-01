Gewinnen in Japan und Hongkong standen am Donnerstag Verluste an den chinesischen Festlandsbörsen gegenüber.Tokio / Hongkong / Shanghai - Die fernöstlichen Börsen haben sich am Donnerstag erneut uneinheitlich entwickelt. Gewinnen in Japan und Hongkong standen Verluste an den chinesischen Festlandsbörsen gegenüber. An den sonstigen grösseren Handelsplätzen kam es zu eher überschaubaren Veränderungen. Wie schon am Vortag hätten die Börse in Tokio und einige andere Marktplätze mit steigenden Kursen von der...

Den vollständigen Artikel lesen ...