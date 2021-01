FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.01.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 345 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES IQE PRICE TARGET TO 70 (60) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 225 (190) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1218 (1108) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RESUMES INTEGRAFIN WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 650 PENCE - BERENBERG CUTS FERGUSON TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 7300 (5600) PENCE - BERENBERG RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6500 (5900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11800 (9510) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NETWORK INTL PRICE TARGET TO 540 (500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5800 (4900) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 525 (550) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 3500 (2400) PENCE - JEFFERIES RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 190 (165) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3213 (3167) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 205 (190) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 170 (159) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 2900 (2850) P - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1100 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 215 (265) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 7100 (7130) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 1170 (870) P - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2460 (2390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 400 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 77 (68) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 640 (565) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 595 (585) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS SAINSBURY(J) TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 259 (261) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES TESCO PRICE TARGET TO 247 (229) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 370 (210) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 940 (850) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES TULLOW OIL PRICE TARGET TO 41 (35) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS BRITISH LAND CO TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 400 P - RBC CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 24 (25) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 975 (925) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2850 (2750) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES HAYS PRICE TARGET TO 140 (120) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 775 (750) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 800 (750) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/GOLDMAN CUTS GLENCORE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 290 (265) PENCE - RPT/GOLDMAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6200 (5700) PENCE - 'BUY' - RPT/GOLDMAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2430 (2360) PENCE - 'BUY' - RPT/GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5950 (5645) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/SOCGEN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1100 (1010) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1310) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 5250 (4800) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 250 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 800 (620) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

