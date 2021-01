The smarter E startet die Bewerbungsphase für die diesjährigen Energiepreise. Die Frist läuft bis 31. März 2021. The smarter E hat den Bewerbungsstart für seine Innovationspreise 2021 bekanntgegeben. Bis zum 31. März 2021 können sich Marktführer, KMUs, Start-ups und Eigentümer von Anlagen und Systemen um den The smarter E AWARD, den Intersolar AWARD und den ees AWARD bewerben.Die Branchenbesten stehen am 9. Juni 2021 im Fokus. The smarter E Europe zeichnet sie für ihre Innovationen aus, die eine ...

