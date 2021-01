In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt vor dem Hintergrund einer hohen Zahl von Neuinfektionen in der Corona-Pandemie spürbar verschärft.Washington - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt vor dem Hintergrund einer hohen Zahl von Neuinfektionen in der Corona-Pandemie spürbar verschärft. In der Woche bis zum 9. Januar näherte sich die Zahl der Erstanträge wieder der Millionen-Grenze. Wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, stellten 965'000 Personen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

