Die Bank of Israel gab am Donnerstag bekannt, dass sie im Jahr 2021 Devisen im Wert von $30 Mrd. kaufen will, um die Aufwertung des israelischen Schekel (ILS) zu bremsen. Zu Beginn des Tages erreichte das USD/ILS-Paar mit 3,1141 den niedrigsten Stand seit 1996. Mit der ersten Marktreaktion schoss USD/ILS nach oben und wurde zuletzt mit einem Plus von ...

