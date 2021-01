Der Hagel in Nelson und Central Otago und die Überflutungen in Central Otago haben eine schwerwiegende Auswirkung auf die Erzeuger in diesen Gegenden gehabt. HortNZ, das mit NZ Apples and Pears, NZ Kiwifruit Growers Incorporated und Summerfruit NZ zusammenarbeitet, hat an den Landwirtschaftsminister, Damien O'Connor, geschrieben, um zu bitten, dass die Regierung ein widriges Ereignis...

Den vollständigen Artikel lesen ...