Die erste Tranche von 10 dieslelektrischen Loks der neuen Klasse 93 wird im Jahr 2023 geliefert.Bussnang - Der Zugbauer Stadler Rail liefert 30 dieselelektrische Lokomotiven der neuen Klasse 93 an das britische Unternehmen Rail Operations. Die erste Tranche von 10 Loks werde im Jahr 2023 geliefert, teilte das Ostschweizer Unternehmen am Donnerstagabend in einem Communiqué mit. Die Lokomotiven der neuen Klasse 93 basieren auf der bisherigen Modellen der Klasse 68 und 88...

