Biden schlägt auch vor, Arbeitslosenhilfen auszuweiten und erneut zu verlängern. Ausserdem will er die Impfungen im Land vorantreiben und mehr Corona-Tests ermöglichen.Wilmington - Im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Wirtschaftskrise in den USA will der künftige Präsident Joe Biden ein neues billionenschweres Konjunkturpaket durchsetzen. Biden stellte in Wilmington/Delaware Pläne für ein Hilfspaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar vor. Vorgesehen sind darin unter anderem Direktzahlungen an Bürger in Höhe von 1400 Dollar pro Kopf. Biden schlägt auch vor...

