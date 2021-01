Berlin - Die politische Stimmung in Deutschland bleibt laut ZDF-Politbarometer fast unverändert, lediglich die SPD muss zu Gunsten der kleineren Parteien einen Prozentpunkt abgeben. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU demnach unverändert auf 37 Prozent, die SPD nun auf 15 Prozent.



Die Grünen erreichen laut Umfrage 20 Prozent, die AfD kommt auf 10 Prozent, die FDP auf 5 Prozent, die Linke auf 8 Prozent, allesamt unverändert zur letzten Umfrage im Dezember. Fünf Prozent würden sich für eine der kleineren Parteien entscheiden, so die Erhebung, die am Freitag veröffentlicht wird.

