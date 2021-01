FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.01.2021 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 10000 (10500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CLS PRICE TARGET TO 275 (270) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3080 (2810) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 400 (290) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 320 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 930 (955) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3850 (3900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2525 (2550) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 340 (320) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 355 (430) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LSL PROPERTY SERVICE PRICE TARGET TO 280 (243) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 270 (335) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 135 (150) P - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 25 (30) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SHAFTESBURY TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 550 (900) PENCE - JPMORGAN CUTS UNITE GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 950 PENCE - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 180 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 415 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 500 (430) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DERWENT LONDON TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') TARGET 3200 (2850)P - JPMORGAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 700 (630) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HELICAL TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 485 (460) PENCE - JPMORGAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 800 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 230 (220) P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 910 (880) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ST. MODWEN PROPERTIES TARGET TO 445 (390) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 855 (820) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RESUMES TESCO WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 300 PENCE - LIBERUM RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 380 (350) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 780 (760) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3000 (2400) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1400 (1320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 148 (140) P - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS BODYCOTE PLC TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 770 (710) P - RBC CUTS VESUVIUS TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 550 (480) PENCE - RPT/DEUTSCHE BANK REINITIATES ASTRAZENECA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 10000 PENCE - RPT/DEUTSCHE BANK REINITIATES GLAXOSMITHKLINE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1400 PENCE - UBS CUTS BT GROUP TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 111 (116) PENCE



