Die Hypothekarbank Lenzburg will weiter wachsen, zum einen im angestammten Bankgeschäft, aber vor allem über die digitale Bankenplattform Finstar und mit der Schweizer Smartphone-Bank Neon als Partner.Zürich - Die Hypothekarbank Lenzburg will weiter wachsen, zum einen im angestammten Bankgeschäft, aber vor allem über die digitale Bankenplattform Finstar und mit der Schweizer Smartphone-Bank Neon als Partner. Derweil werden Negativzinsen weiterhin nur in seltenen Fällen und "selektiv" an die Kunden weiterverrechnet. In Zeiten anhaltend tiefer Zinsen und sinkender Zinsmargen sei der Ausbau der...

Den vollständigen Artikel lesen ...